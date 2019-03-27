القاهرة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري غدًا بشأن أسعار الفائدة.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 57ر0% مسجلاً 66ر14554 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 31ر0% ليصل إلى 63ر683 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا 21ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 92ر1731 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 8ر1 مليار جنيه ليصل إلى 7ر808 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 911 مليون جنيه.// انتهى //16:41ت م0223