نجران 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة اليوم برنامج "التثقيف التعليمي المهني ” ،الذي أعدته لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الحالي، وذلك بمدرسة الملك فهد الثانوية بمدينة نجران.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وقدراتهم واحتياجات سوق العمل وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو بعض الأعمال والمهن.وأشار إلى محاور البرنامج المتضمنة التعريف بالهوية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإعطاء نبذه عن الكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية ، وكيفية الانخراط في المجال التقني والمهني ، وتحديد الميول المهني ، وأهمية المهنة في سوق العمل، واحتياجات سوق العمل.// انتهى //17:33ت م0245