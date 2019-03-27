الجبيل الصناعية 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسوقعت الهيئة الملكية بالجبيل، اليوم، إشعار تخصيص موقع لإنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات، بمدينة الجبيل الصناعية، مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية (سنام) بالتعاون مع شركة سانغ ينغ الكورية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي ومثل الهيئة الملكية مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بدر الشمري، ومن جانب الشركة فهد الدهيش .وتضمن الاشعار تخصيص أرض مساحتها 84.174 متر مربع، وسيملك المصنع طاقة إنتاجية تبدأ بـ 10 ألاف سيارة بالسنة وستصل بمشيئة الله تعالى إلى 30 ألف سيارة بالسنة، وذلك ضمن خطة الهيئة الملكية بالجبيل الموضوعة لتطوير وضخ مدينة الجبيل الصناعية بالمزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية في مجال الطاقة والصناعة والاستثمار التجاري وفي إطار توجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 الداعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات.ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء وتشغيل مصنع لتجميع السيارات باستثمار يقدر بـ 700 مليون ريـال، ومن المتوقع أن يوفر المشروع المزعم إقامته 300 فرصة عمل مباشرة، ويعتبر المشروع ذو قيمة مضافة للمدينة حيث يعد أول مصنع لتجميع المركبات بالمدينة.// انتهى//.17:39ت م0247