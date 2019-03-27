القاهرة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسوجّه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أكد فيها أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين المنظمتين بشكل وثيق فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم أن هذه الرسالة تأتي في ظل الإعلانات الصادرة مؤخراً عن بعض رؤساء الدول والحكومات حول نيتهم نقل سفارات بلادهم إلى القدس والاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل، وآخرها تصريح رئيسة وزراء رومانيا ورئيس هندوراس.وأضاف عفيفي أن "أبو الغيط" شدد في رسالته على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية لمواجهة مساعي تقليص التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، من خلال العمل على حجب الدعم والتأييد العربي والإسلامي لترشيحات تلك الدول التي تنتهج سياسات مناوئة للحقوق الفلسطينية والقضايا العربية من أجل تولي مناصب مهمة أو عضوية أجهزة رئيسية في إطار الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن.وأفاد المتحدث بأن الرسالة تضمنت في هذا الصدد التأكيد على أهمية التنسيق بين المنظمتين للتعامل بشكل مناسب مع ترشح رومانيا للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي (٢٠٢٠-٢٠٢١) بالنظر إلى الموقف الصادر عن رئيسة الوزراء الرومانية، وذلك استعداداً للانتخابات التي ستُجرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، وبما يؤكد الموقف العربي الإسلامي الداعم بقوة للحقوق الفلسطينية وحشد التأييد الدولي لها في مختلف المحافل.// انتهى //17:50ت م0249