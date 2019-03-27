موسكو 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى معالي رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي فيتشيسلاف فولودين مع معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في موسكو .وأفاد مجلس الدوما (البرلمان) الروسي في بيان ان المباحثات تركزت على تعزيز الحوار بين اتباع الأديان والتعايش في سلام ووفاق، وأعرب فلودين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - على مساعدة المسلمين الروس في زيارة بيت الله الحرام ، حيث يبلغ الحجاج الروس سنوياً 22 الف حاج.// انتهى //18:05ت م0253