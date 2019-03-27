القطيف 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسزار مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف المهندس محمد بن إبراهيم الدامغ أمس، فعاليات أسبوع البيئة المقام على ملاعب نادي النور الرياضي يرافقه مدير وحدة الإرشاد بالمكتب المهندس مصطفى آل شبيب ومسؤولو المكتب.واطلع الدامغ خلال زيارته على الأركان الزراعية المشاركة واستمع لشرح لفعاليات المصاحبة، وأبدى الدامغ إعجابه بما شاهده خلال زيارته للموقع ولقائه مع القائمين على الفعاليات والمشاركين في الأركان، من أصحاب المشاتل والشركات الزراعية، مثنياً على جهود العاملين عليها، الذين كان لهم دور بارز في تعزيز ثقافة البيئة والمحافظة عليها وهي أحد الأهداف الرئيسة لإقامة فعاليات أسبوع البيئة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها.بدوره رحب المشرف العام على الفعاليات نائب رئيس مجلس إدارة نادي النور المهندس محمد بن سعيد آل يوسف بهذه الزيارة، مثمناً جهود وزارة البيئة والمياه والزارعة في دعم هذه الفعالية وتنشيطها على ملاعب نادي النور بسنابس، كما أثنى على الشراكة المجتمعية مع مكتب محافظة القطيف للبيئة والمياه والزراعة التي أثمرت عن هذه الفعالية.يذكر أن الفعاليات حظيت بزيارات متعددة من مدارس المحافظة، حيث استقبلت أكثر من 400 طالب من مدارس محافظة القطيف، ولقد أبدى الطلاب ومعلموهم سعادتهم بما شاهدوه.//انتهى//18:09ت م0254