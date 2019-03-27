رام الله 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأصيب اليوم ، عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالرأس، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية نصرة للأسرى انطلقت من أمام جامعة بيرزيت، وصولًا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان في المدينة، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين وأطلقت وابلًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة ثمانية شبان بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، بينهم مصور وكالة "وفا" بهاء نصر، حيث أطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه الطواقم الصحفية والطبية المتواجدة في المكان.// انتهى //18:34ت م0256