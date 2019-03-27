اقتصادي / الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع مع استمرار مخاوف النمو العالمي
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
نيويورك 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
إستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على ارتفاع رغم عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأمريكي.
وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 18.61 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعَا 1.26 نقطة أو 0.04 بالمئة ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 10.52 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 7702.05 نقطة.
// انتهى //
18:38ت م
0257