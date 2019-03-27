نيويورك 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسإستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على ارتفاع رغم عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأمريكي.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 18.61 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعَا 1.26 نقطة أو 0.04 بالمئة ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 10.52 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 7702.05 نقطة.// انتهى //18:38ت م0257