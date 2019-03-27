نجران 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة تعليم الكبار "بنات" اليوم، برنامجاً تدريبياً بعنوان العلاقات الإنسانية في العمل التربوي، وذلك بمقر التدريب التربوي بنجران.ويهدف البرنامج الذي حضره 11 متدربة إلى نشر ثقافة الوعي الإداري بين العاملين، والتعريف بمفهوم العلاقات الإنسانية وأهميتها في البيئة المدرسية لبناء علاقات إيجابية بين المعلم والطالب،إضافة إلى زيادة إيجابيات العلاقات الإنسانية للمساهمة في خلق جو نفسي يساعد على الأداء المتميز ، وزيادة الولاء الوظيفي لبيئة العمل بما ينعكس على إنتاجية العاملين// انتهى //18:43ت م0259