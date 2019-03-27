أبوظبي 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي اليوم، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال جلسة المحادثات التي عقدها الجانبان في "قصر رأس التين" بمدينة الإسكندرية.واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، كما ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.وتطرق الجانبان إلى التحديات والأزمات التي تواجهها عدد من الدول العربية والجهود المبذولة لتجاوزها، إضافة إلى أهمية التنسيق والتضامن العربي في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومكتسبات شعوبها.// انتهى //19:34ت م0274