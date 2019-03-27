الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسيواصل مهرجان «الشرقية للتسوّق»، تقديم فعالياته وتخفيضاته على مئات العلامات التجارية وسحوباته على السيارات وآلاف الجوائز القيّمة للزوار والمتسوقين حتى 30 مارس الجاري.وقد أعلنت إدارة المهرجان، أن إجمالي الجوائز الموزعة على الزوار والمتسوقين بلغت ما قيمته 6 ملايين ريال وأن المهرجان مستمر في تقديم عروضه وفعالياته وسحوباته على السيارات الفارهة وآلاف الجوائز الأُخرى في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث يمكن للزوار والمتسوّقين التمتع بالفعاليات المشوّقة والتنزيلات والخصومات على 950 علامة تجارية سواء للأزياء والموضة والجمال أو مستلزمات الأسرة والطفل في العديد من المراكز التجارية، كما يستمر المهرجان، في إدخال البهجة والسرور على رابحين جُدّد في عطلة هذا الأسبوع، بالسيارات الفارهة، التي تُقدمها مجموعة مُختارة من توكيلات السيارات العالمية في المملكة، فضلاً عن السحوبات المُتعددة على آلاف الجوائز القيّمة.وكانت إدارة المهرجان، قد أطلقت يوم الجمعة الماضي السحوبات على 13 سيارة فارهة، وأعلنت عن استمرارية التخفيضات الكُبرى على العلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.وعبّر الفائزون بالسيارات والجوائز الأُخرى عن سعادتهم الكُبرى بالجوائز التي ربحوها، وأنهم لم يكن يتوقعوا الفوز في السحوبات، وعبروا عن امتنانهم لهذا المهرجان الحافل بالمفاجآت الرائعة، الذي منحهم فرصة الدخول في السحوبات وتحقيق أحلامهم بالفوز بجوائز رائعة.من جهة أُخرى، يشتمل المهرجان، على عروض مسرحية وألعاب ترفيهية ويتضمن أركانًا تراثية تُحاكي تاريخ المنطقة الشرقية وتُبرز دورها في التاريخ القديم، فضلاً عن إظهار ملامحها الحديثة، وذلك أمام أعين زوار المنطقة من الداخل والخارج، فهو مُلتقى للعائلة السعودية والزائرين للمنطقة بما يوفره من متعة للتسوق والترفيه والتسلية.ويستمتع الزوار والمتسوقين منذ إطلاق المهرجان في منتصف مارس الجاري بالسحوبات القيمة على العديد من الجوائز القيمّة والتخفيضات الكُبرى التي أطلقتها العديد من العلامات التجارية وغيرها من المجمعات التجارية والمطاعم والمنتجعات السياحية، ما أتاح للزوار والمتسوقين اغتنام أفضل العروض وتحقيق صفقات لا تُضاهي على العديد من العلامات التجارية.ويعد مهرجان الشرقية للتسوق، من أضخم مهرجانات التسوق، التي تُنظمها غرفة الشرقية تحت مظلة مبادرة مواسم السعودية2019م، والذي يُقام في عدد من المجمعات التجارية الكبرى بالمنطقة ويضم الكثير من الخصومات والعروض التسويقية، ويشهد منذ انطلاقة إقبالاً كبيرًا من الزوار والمتسوقين للاستمتاع بالعروض المميزة وفعالياته الرائعة بخاصة تلك المُقدمة للأطفال في حديقة الطفل، التي تُظهر معالم المنطقة الشرقية لتعريف الأجيال الجديدة بها، وتعتبر من أفضل الوجهات التي يجدر استكشافها بخاصة لهواة التراث والأصالة، وجهة مجمع دارين، حيث يُمكن للزوّار الاستمتاع بمجسم ميناء دارين التاريخي، الذي كان من أهم موانئ التجارة قديمًا لنقل البضائع والتوابل من الهند ومحطًا للسفن والقوارب، فضلاً عن الاستمتاع بالخصومات التي تُقدمها المتاجر هناك، وأيضًا مجمعي الشاطئ والراشد مول، للاستمتاع بعروض الطاقة وحديقة الأطفال.// انتهى //19:36ت م0276