الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسصدر العدد (136) من مجلة كلية الملك خالد العسكرية متضمنًا تغطية شاملة لجولات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله" على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق رؤية المملكة 2030.وتضمن العدد تغطية شاملة لسيرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيين سموه وزيرًا للحرس الوطني، حيث خصص المشرف العام على المجلة اللواء الدكتور/ سعيد بن ناصر المرشان رسالته للقارئ للحديث عن تلقي منسوبي الحرس الوطني لهذا الخبر السار بالحفاوة والاستبشار، كون سموه أحد القيادات الوطنية التي تتمتع بكثير من الصفات القيادية الهامة التي أهلته لكسب ثقة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهم الله"، منوهًا إلى ما بادر به سموه من خطوات تحضيرية للبدء في وضع الخطط التطويرية للحرس الوطني التي تمكن الوزارة من تحقيق ( انطلاقة تطويرية جديدة لتتواكب مع رؤية 2030 ببرامجها الوطنية في جميع المجالات).وتناولت المجلة في تحقيقٍ صحفي مهرجان الجنادرية (33) مبرزًا هذا التحقيق نجاحات المهرجان التي وصفتها المجلة بالمتجددة، وغير ذلك من المقالات الصحفية وأعمدة الرأي المتخصصة في الشؤون العسكرية والثقافية على غرار (عودة إلى سباق التسلح) و(الغاز الصخري السعودي)، و(الاستراتيجية العسكرية) و(أفكار حول النزاعات العسكرية المستقبلية)، و (إدارة الموارد البشرية..)، إضافةً الى ما حواه العدد من أبواب ثابتة ذات موضوعات .// انتهى //19:37ت م0277