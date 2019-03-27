الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسشهد معرض كتاب الطفل الذي تنظمه وزارة الإعلام ويقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تفاعلاً واسعاً من إدارة التعليم بمنطقة الرياض، من خلال حث إدارات المدارس ورياض الأطفال على الحضور والمشاركة في فعالياته، الأمر الذي أسهم في الإقبال الذي حظي به المعرض في ثاني أيامه، إذ بلغ عدد زوار المعرض من الطلاب في أول وثاني أيام المعرض 2370 طالباً وطالبة، يمثلون 60 مدرسة وروضة أطفال بمنطقة الرياض.ويستقبل المعرض طوال أيام إقامته الطلاب في الفترة الصباحية، التي يقدم لهم فيها العديد من الفعاليات المشتملة على عروض مسرحية يقدمها طلاباً موهوبون على مستوى الدراما المسرحية، ومثلها عروض مسرح العرائس الذي تشارك به مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وعديد المواد والأفكار التعليمية التي تنافست على التميز بها دور النشر المشاركة البالغ عددها 36 دار نشر.من جانبه ثمن مدير المهرجان فهد الحوشاني تجاوب إدارة تعليم منطقة الرياض غير المستغرب من قياداتها، الذين يولون أهمية بالغة للبرامج والمناسبات التي من شأنها الإسهام في تثقيف الطالب والطالبة وإثرائه معلوماتياً، الأمر الذي يؤكد الفائدة الكبيرة التي يقدمها المعرض للمجتمع بمختلف شرائحه، عاداً ذلك قيمة كبيرة ضمنت للمعرض النجاح المضطرد، الذي يشجعنا جميعاً على المضي قدماً باتجاه تطوير هذه التظاهرة التي برزت أهميتها لدى الأسر التي يشهد المعرض توافدها بصورة متزايدة، متطلعاً أن يوفقون في نيل رضى الزوار عبر تقديم وجبة ثقافية ترفيهية تعليمية19:38ت م0278