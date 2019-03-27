مكة المكرمة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واستلقت أمانة العاصمة المقدسة ، خطاب شكر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لإطلاقها مبادرة بعنوان "مواساة"، لخدمة ذوي المتوفين ، والتي تهدف للمساهمة في التخفيف عنهم في مصابهم الجلل ، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي أطلقتها إدارة خدمة العملاء بالأمانة .وأعرب معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على حرصه الدائم ودعمه غير المحدود لكل ما يهدف إلى تقديم الخدمات للأهالي بكل يسر وسهولة.من جانبه أوضح مدير إدارة خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني أن مبادرة "مواساة" تتمثل في تهيئة مكان العزاء ونظافته وإنارته ، وتسهيل أمور استقبال المعزين ، ورفع الكلفة عن أهل الميت كشفا عن استفادة مايقارب 140 شخصاً منذ البدء الفعلي لهذه المبادرة ، مشيراً إلى تعاون الإدارة العامة للنظافة وإدارة الإنارة وإدارة التجهيز والجهات ذات العلاقة بالأمانة لتقديم الدعم لأهالي المتوفين .يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة قد أعلنت عن هذه المبادرة مؤخراً ودعت طالبي الخدمة بالتواصل على الرقم (0539400940)، المخصص لتطبيق "الواتس آب" الخاص ببلاغات الأمانة ، حيث سيقوم الموظف المختص بتقديم كامل الخدمة المطلوبة// انتهى //19:50ت م0280