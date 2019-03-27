الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساقترب فريق الهلال من تحقيق بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد فوزه المثير الصعب على منافسه فريق الاهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعتهما على صالة الهيئة العامة للرياضة بالعاصمة الرياض وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم البابطين والأمين العام عبدالعزيز القرناس .وجاءت نتائج الأشواط 25/18 25/19 للهلال 25/16 - 25/19 للأهلي وفي الشوط الحاسم استطاع الهلال الفوز 15/8 .وكانت المباراة سريعة وقوية من الفريقين الهلال فرض سيطرته في الشوطين الأول والثاني بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد المحكم الذي حصد العديد من النقاط وتفنن معد الفريق موفق المطيري بتنويع الكرات على الشبكة التي كانت مصدر التفوق الهلالي ونجح الهلال في كسب الشوط الأول 25/18 بعد تألق المحترف بوي وأحمد البخيت ، وتميز الفريق باللعب الجماعي خصوصاً استقبال الكرة الأولى وجاء الشوط الثاني متكافئا ً وكان التعادل سيد الموقف حتى النقطة 16 ليتسع الفارق لمصلحة الهلال 20/16 وينهي الشوط 25/19 مستغلاً حائط الصد الضعيف للاعبي الأهلي وفي الشوط الثالث بدأ الأهلي بترميم صفوفه ونجح بالعودة للمباراة وكان الأفضل في تنويع الكرات ، واتسع الفارق 6 نقاط 21/15 لينهي الشوط لمصلحته 25/16 ، ليواصل الأهلي تفوقه في الشوط الرابع لينهيه 25/19 .وفي الشوط الحاسم نجح الهلال الفوز وبفارق كبير بفضل الضربات الساحقة المتنوعة لينتهي الشوط 15/8 .وقدم الحكمان الدولي أمين الطريفي ومحمد الثنيان مستوى مميز رغم قوة المباراة التي ظهرت بشكل رائع من الفريقين .// انتهى //19:55ت م0281