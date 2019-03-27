تبوك 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساختتمت جمعية التنمية الأسرية بتبوك أول أمس، برنامج تثقيفي بعنوان "الحصانة الفكرية للأسرة" ، بحضور 74متدربة.وتناول البرنامج الذي أقيم بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية في تبوك، عدداً من المحاور منها: أهمها التعرف على مفهوم الحصانة الفكرية والتعرف على شبكات التواصل الاجتماعي، وإدراك مقاصد التغريب والعولمة وتأصيل بناء الشخصية الإسلامية، بالإضافة إلى إيجاد الحصانة الذاتية لدى أفراد الأسرة للتميز بين الأفكار الصحيحة والأفكار الخاطئة.يأتي تنظم البرنامج ضمن حزمة من الورش والبرامج التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي لتعزيز دور الأسرة والنهوض بها.// انتهى //19:56ت م0282