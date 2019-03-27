أبوظبي 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسوقعت الإمارات ومصر ثلاث مذكرات تفاهم بهدف تطوير مستوى التعاون والعمل المشترك بين البلدين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .وشملت مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان، مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، وقعهما من جانب دولة الإمارات وزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبنية التحتية وقعها من الجانب الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، ومن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة عمرو نصار.// انتهى //19:57ت م0283