جنيف 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأدانت منظمة الصحة العالمية، بأشد العبارات مقتل ساجد مظهر عامل الإسعاف والطوارئ الذي يبلغ من العمر 18 سنة في الضفة الغربية المحتلة، الذي اطلقت قوات الاحتلال عليه النار في مخيم الدهيشة في بيت لحم ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.وطالبت المنظمة في بيان لها بضمان سلامة وعدم استهداف العاملين الطبيين الذين يسعفون المصابين وينقذون الأرواح، إضافة إلى عدم استهداف المرافق الطبية.// انتهى //20:00ت م0284