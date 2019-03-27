عام / اختتام مؤتمر "مستجدات طب الأسنان" بمدينة السيح
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
السيح 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
اختتمت بمدينة السيح اليوم فعاليات المؤتمر الطبي الذي نظمه مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح تحت عنوان " مستجدات طب الأسنان " ، وذلك في قاعة غرفة الخرج بمقرها الجديد على طريق الملك عبدالله بالسيح .
وناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل العلمية والبحوث المتعلقة بأمراض طب الأسنان ، والأوراق العلمية المنشورة حديثاً ، بمشاركة عدد من الاستشاريين ، وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .
ويأتي المؤتمر ضمن مجموعة من المؤتمرات والأنشطة العلمية وورش العمل التي ينظمها المستشفى خلال عام 2019 التي تتناول مختلف التخصصات الطبية والإدارية.
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20:17ت م
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