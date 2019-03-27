السيح 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساختتمت بمدينة السيح اليوم فعاليات المؤتمر الطبي الذي نظمه مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح تحت عنوان " مستجدات طب الأسنان " ، وذلك في قاعة غرفة الخرج بمقرها الجديد على طريق الملك عبدالله بالسيح .وناقش المؤتمر العديد من أوراق العمل العلمية والبحوث المتعلقة بأمراض طب الأسنان ، والأوراق العلمية المنشورة حديثاً ، بمشاركة عدد من الاستشاريين ، وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .ويأتي المؤتمر ضمن مجموعة من المؤتمرات والأنشطة العلمية وورش العمل التي ينظمها المستشفى خلال عام 2019 التي تتناول مختلف التخصصات الطبية والإدارية.// انتهى //20:17ت م0287