عدن 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسرصدت منظمة شمول للإعلام وحقوق الإنسان في اليمن، أكثر من 712 جريمة وانتهاكًا لحقوق الإنسان، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال العام الماضي 2018م في محافظة ذمار.وقالت المنظمة في تقرير أطلقته خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم " إن الجرائم الحوثية استهدفت مواطنين مدنيين بينهم نساء وأطفال من جميع مديريات المحافظة".ولفتت وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن الجرائم والانتهاكات شملت انتهاكات السلامة الشخصية بعدد 321 حالة وبنسبة 45 %، وجرائم الانتهاكات العامة بعدد 311 حالة، وبنسبة 44 %، وجرائم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بنسبة 10 %، وجرائم تقويض مؤسسات الدولة بعدد 10 حالات وبنسبة 1 % من إجمالي الانتهاكات في المحافظة.وأوضح التقرير أن جرائم القتل والإصابة خارج إطار القانون بلغت 39 حالة، إضافة إلى 14 حالة تعذيب داخل السجون، و260 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وجريمتي اعتداء جسدي.ولفت تقرير المنظمة إلى أنها وثقت 39 حالة تجنيد للأطفال خلال العام 2018م في عموم مديريات المحافظة.// انتهى //21:30ت م0304