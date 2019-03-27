الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسرعت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية السابع لجمعية رعاية الطفولة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، وذلك في جامعة دار العلوم بالرياض.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الجوهرة العجاجي في كلمتها خلال الاجتماع أن الجمعية أصبحت ذراعًا مؤسسيًا من أذرع المجتمع التي تدعم خطط الدولة الهادفة إلى بناء المجتمع الصحي الواعي المثقف والمتلاحم, مشيدةً بجهود أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها والعاملين فيها والداعمين لها.وأضافت أن الجمعية قد تمكنت من بناء علاقات وجسور تربطها مع العديد من الجهات، بهدف توسيع نطاق خدمات الجمعية, مشيرةً إلى أن الجمعية تمكنت من إيصال تطبيق بعض برامجها إلي جميع المناطق الإدارية في المملكة.من جانبها بينت عضوة مجلس إدارة الجمعية منيرة الحقيل أن الاجتماع تضمن ما حققته الجمعية وعدد الأمهات المستفيدات من برنامج الرضاعة الطبيعية، وعدد الخريجات من برنامج تثقيف الأم والطفل ، مفيدةً أن الاجتماع اعتمد تعديل نطاق الخدمات في شهادة تسجيل الجمعية لتشمل جميع مناطق المملكة، كما اعتمد الميزانية الفعلية للعام 2018م، واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2019 .وأشارت إلى أن برنامج تثقيف الأم والطفل أسهم في مساعدة كثير من الأمهات على تخطي المشاكل التي واجهتهم .من جانبها أكدت إحدى منسوبات الجمعية أشواق الدوسري أن برنامج تثقيف الأم والطفل غير كثيرً من المفاهيم الخاطئة في التعامل مع أطفالها وأسرتها، وشجعتها الجمعية على إكمال دراستها.// انتهى //21:30ت م0305