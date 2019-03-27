الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسصدر بيان ختامي عقب انتهاء أعمال المؤتمر الدولي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات (دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية) الذي عُقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في مدينة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 19 رجب الحالي.وتضمن البيان عددًا من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تعزيز دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة.ودعا المشاركون في المؤتمر الأرشيفات العربية إلى تحديث استراتيجياتها المستقبلية التي تفتح الطريق لتمكينها من القيام بمهامها في بناء مجتمع المعرفة، وحثها إلى الاهتمام بمنسوبيها والرفع من قدراتهم وتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، وتخصيص حوافز لهم لأهمية ما يقومون به.وحث المشاركون الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف إلى تطوير أدواته وأعماله لمواكبة التطورات، وتحقيق التعاون والارتقاء بالأرشيفات العربية، وتعزيز دور المجلس الدولي للأرشيف في ذلك، ومد جسور التعاون فيما بينها من جهة، ومع الجامعات و المجالس والجمعيات المهنية العربية والدولية في مجال الوثائق والأرشيف من جهة أخرى، وذلك لتبادل الخبرات وتناقل المعرفة.وطالب المشاركون بالمؤتمر باستثمار الرؤى والاستراتيجيات الوطنية لتكون الأرشيفات محورًا مهمًا فيها، وتحقيق الأهداف السامية لرؤية المملكة 2030، ودعوة الإدارات العليا بالمؤسسات والجهات الحكومية في الدول العربية لتقديم الدعم لمراكز الوثائق والأرشيف بها، ودعم تلك المراكز بالطاقات البشرية والمالية والتقنية، لتحقيق أهدافها وبناء نظام يعزز من استخدام المعرفة وتبادلها بين منسوبي تلك المؤسسات.وأوصى المشاركون بإطلاق مبادرات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الرقمية، مع الالتزام بتطبيق المعايير السيبرانية اللازمة في المراكز الأرشيفية ودور المحفوظات في الدول العربية، وتبني إدارة المعرفة على مستوى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتعزيز وتطوير البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم المستمر والتدريب على رأس العمل المقدمة لمنسوبي المراكز الأرشيفية ودور المحفوظات والعاملين بها في الدول العربية.كما أوصى المؤتمر ببذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الثقافة والتوعية بأهمية الأرشيفات في بناء مجتمع المعرفة العربي، بين أفراد المجتمع عن طريق استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في التعريف بمراكز الأرشيف والمحفوظات وما تقدمه من خدمات، وحث الأقسام الأكاديمية المعنية في الجامعات العربية بطرح المزيد من الموضوعات ذات العلاقة بدور الأرشيفات العربية في بناء مجتمع المعرفة، لدراستها وبحثها من قبل طلاب الدراسات العليا والباحثين، كما أوصى المشاركون في المؤتمر بإقامة هذا المؤتمر بشكل دوري لما لمسوه من فوائد تمثلت في الالتقاء وتبادل وجهات النظر وتناقل الخبرات والمعرفة. // انتهى //21:34ت م0307