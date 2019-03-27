الطائف 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسوقعت جمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة الطائف " فرقان " اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ، وقعها عن الجمعية رئيسها الدكتور أحمد بن موسى السهلي، وعن الشؤون الصحية بالمحافظة مديرها صالح بن سعد المؤنس.وتضمن عقد الشراكة بين الطرفين توزيع الأدوار والمهام والمسئوليات وتحديد الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بين الطرفين وفق الأنظمة المعمول بها والتعاون التام بين الجهتين بما يكفل خدمة كتاب الله ونشره وتعليمه لمنسوبي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف .وتأتي الاتفاقية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وإيماناً بالدور الذي تقوم به الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطائف " فرقان" في إيصال رسالتها " تعليم كتاب الله الكريم لجميع فئات المجتمع "، ولرغبة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف في إقامة البرامج والمناشط القرآنية في القطاعات التابعة لها، وتكثيفها لمنسوبيها بناءً على ما ورد في خطة الإدارة العامة للتوعية الدينية بوزارة الصحة من برنامج توعية العاملين بالقطاع الصحي.// انتهى //21:39ت م0310