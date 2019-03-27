الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأكد رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر أن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، ستحفز النمو وتعزز التكامل في قطاع التكرير والبتروكيميائيات في الأسواق الرئيسة، وستُسهم الصفقة في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز التنافسية من خلال تكامل نقاط القوة والقدرات لدى الشركتين.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن استراتيجية أرامكو تقتضي بأن تكون رائدة وعالمية في قطاع الطاقة والكيميائيات، وقد بدأت من خلال عدة صفقات مع شركات عالمية في تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة، فقد عمدت على تحويل قرابة من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام إلى مواد كيميائية، وبتوقيعها شراء أسهم "سابك" سيسهم في دعم أرامكو في مجال البتروكيماويات.وأفاد المهندس الناصر أن "سابك " تعد شريكًا استراتيجيًا، كونها شركة عالمية لديها منافذ تسويقية، وكذلك علامة تجارية وتقنيات على مستوى العالم.وأبان أن أرامكو السعودية ستكون قادرة على انتخاب الأغلبية ضمن أعضاء مجلس الإدارة في سابك، فيما يواصل مجلس الإدارة تمثيل مصالح جميع المساهمين، وستشكّل الشركتين فريقًا مشتركًا لتطوير خطط للمرحلة القادمة، بعد اكتمال صفقة الاستحواذ، وتلتزمان باستكمال هذه العملية بشكلٍ سهلٍ.وبين أن أرامكو لديها منهجية في تقييم الصفقات على مستوى العالم، وتم التباحث مع صندوق الاستثمارات العامة، وجرى الاتفاق على الصفقة التي بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر يعادل 123.39 ريالَا للسهم الواحد.// انتهى //21:42ت م0311