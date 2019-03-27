نجران 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأبرمت المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران اليوم مذكرة تفاهم مع فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة، لتقديم خدمات الدعم والتأهيل والتدريب للسجناء بعد انتهاء محكوميتهم وتمكينهم من إنشاء مشروعات خاصة.وأكد مدير سجون منطقة نجران العقيد شائع بن سعد القحطاني، أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الجهات الحكومية لدعم جميع فئات المجتمع، وتحقيق غايات وتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، والعمل على مساعدة أفراد المجتمع لتمكينهم في المساهمة في التنمية الاقتصادية والوطنية في بلادنا الغالية.من جانبه أوضح مدير معهد ريادة الأعمال بالمنطقة صالح محمد سدران، أن التعاون يأتي في إطار أهداف واستراتجيات المعهد الوطني لريادة الأعمال في تحقيق الاستفادة التدريبية والتمويلية لجميع أفراد المجتمع حسب إمكانياتهم وقدراتهم التي تؤهلهم للدعم، مبينًا أن التعاون بين الجهتين يشمل التدريب في مجالات إنشاء المشروعات الخاصة، وكيفية الحصول على التمويل من الجهات المشاركة في البرنامج.// انتهى //21:43ت م0312