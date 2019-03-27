أبها 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، مكتبة البحوث والدراسات العليا بالجامعة بالمجمع الأكاديمي.ويضم المقر الجديد للمكتبة ثلاث قاعات لعرض الكتب، وتم تخصيص قاعتين منها لعرض الكتب التي تخدم برامج الدراسات العليا، والقاعة الثالثة للإهداءات والرسائل الجامعية، وتحتوي على المكتبة المهداة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وبها صالة مجهزة بـ 20 مكتبًا مجهزًا للباحثين.كما تم تجهيز المكتبة بأحدث أنظمة إدارة المكتبات الآلية، من بوابة حماية وجهاز إعارة ذاتية وتصوير إلكتروني ذاتي وأجهزة كمبيوتر للبحث في الفهرس الآلي للمكتبات.من جهته كرم معالي مدير الجامعة منسوبي عمادة شؤون المكتبات والمدربين المشاركين في تقديم الدورات التدريبية التعريفية بطرق البحث في محركات الرسائل العلمية والمكتبة السعودية الرقمية.// انتهى //21:45ت م0313