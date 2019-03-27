الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساستكملت اليوم منافسات الجولة الـ 30 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بست مباريات .وحسم الشعلة مباراته أمام ضيفه العدالة بالفوز بهدفين دون رد، وارتفع رصيد الشعلة لـ28 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد العدالة عند 49 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب ، وعاد النهضة بثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه على مضيفه الكوكب بهدفين لهدف، ووصل النهضة للنقطة رقم 40 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 36 نقطة في المركز السادس عشر.وفي مباراة ثالثة، تعادل أبها والعروبة بهدف لكل منهما ، وارتفع رصيد أبها لـ56 نقطة في المركز الأول، بينما وصل رصيد العروبة إلى 26 نقطة بالمركز الـ20 ، وحقق الطائي فوزا بهدفين لهدف على حساب ضيفه جدة ، ورفع الطائي رصيده لـ41 نقطة في المركز الثامن، أقل بأربع نقاط عن فريق جدة "الخامس" ، وفاز الخليج على ضيفه القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورفع الخليج رصيده لـ48 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد القيصومة عند 35 نقطة بالمركز السابع عشر.وحقق هجر فوزا على ضيفه النجوم بهدفين لهدف، وارتفع رصيد هجر لـ41 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد النجوم عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.// انتهى //21:46ت م0314