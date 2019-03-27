الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسنظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض اليوم، ورشة عمل لتطوير أداء وخدمات فروعها في مناطق المملكة والتغلب على التحديات التي تواجهها، برئاسة مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ومشاركة مديري عموم فروع الوزارة في المناطق.وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة لمتابعة أداء فروعها في المناطق وتطوير وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030.وناقشت الورشة، عددًا من المحاور من بينها، التحديات التي تواجهها فروع الوزارة في قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، ومناقشة أفضل السبل والآليات المقترحة للتغلب عليها، وكيفية تطوير عدد من الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما خرجت الورشة بعدد من المبادرات والمقترحات التطويرية للارتقاء بالأداء.وفي ختام الورشة قدم المهندس الجاسر شكره لمديري الفروع على مشاركتهم الفاعلة والمثمرة في ورشة العمل، وما قدموه من مرئيات وأفكار تطويرية من شأنها تطوير أداء الفروع وتحسين جودة خدماتها.// انتهى //21:48ت م0315