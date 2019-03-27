الأمم المتحدة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأدانت منظمة الصحة العالمية بشدة مقتل مسعف كان يعمل مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.وقالت المنظمة في بيان صحفي " إن ساجد مزهر البالغ من العمر 18 عامًا أصيب بالرصاص اليوم، أثناء توفير الرعاية الصحية للمصابين خلال اشتباكات في مخيم الدهيشة في بيت لحم، وتوفي متأثرًا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى".وأعرب رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة الدكتور جيرالد روكينشوب، عن حزنه لهذه الخسارة المأساوية، مشيرًا إلى أن العاملين الصحيين يقدمون الرعاية المهمة وينقذون الأرواح ويجب حمايتهم، مقدمًا خالص تعازيه لأسرة ساجد والزملاء في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.// انتهى //22:00ت م0317