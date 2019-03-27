الأمم المتحدة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته دول آسيا والمحيط الهادئ على مسار التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أوجه عدم المساواة والتفاوت في الدخل بين سكان المنطقة الأكثر كثافة سكانية لازالت تستمر في عرقلة هذا التقدم.وأوضحت في كلمتها خلال افتتاح منتدى آسيا والمحيط الهادئ السادس للتنمية المستدامة في بانكوك اليوم، أن التقديرات الحديثة لا ترجح أن تحقق المنطقة أيًا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030م، وهو الموعد النهائي، داعيةً إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة لضمان قدر أكبر من التمكين والشمولية والمساواة، كي تتمكن تلك البلدان من تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة الطموحة.وقالت " إن البيانات تشير إلى أن العالم ليس على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمثل تزايد عدم المساواة عقبة كبرى أمام تسريع التقدم، فعدم المساواة في الثروة والوصول إلى الخدمات الأساسية، وعدم المساواة في التكيف مع الأزمات والاستجابة للخراب الناجم عن تغير المناخ، كلها في تزايد".وحذرت نائبة الأمين العام من أن عدم المساواة بين الجنسين تستمر في إعاقة التقدم، مشيرةً إلى أن نحو ثلثي العاملات في القطاع غير الرسمي يعملن بقليل من الحماية الاجتماعية، إن وجدت.وأضافت أنه على الرغم من أن المنطقة تعد الآن موطنًا لأكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم، إلا أن ملايين الأشخاص يفتقرون إلى الخدمات الأساسية، مشيرةً إلى أن ذلك يضعف التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ويقوض أيضًا النسيج الاجتماعي، وله عواقب على السلام والاستقرار.// انتهى //22:39ت م0328