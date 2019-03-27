الطائف 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأقر مجلس جامعة الطائف في جلسته السابعة التي عُقدت أمس في مقر الكلية الجامعية بمحافظة تربة، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اعتماد 22 برنامج ماجستير مهني مستحدث ، وتأسيس المجلس الاستشاري الدولي لجامعة الطائف، وإعادة هيكلة كلية المجتمع تحت مسمى "كلية الدراسات التطبيقية" .كما وافق المجلس على المقترح المقدم المتضمن اللوائح والقواعد التنفيذية والإجرائية للاتصال العلمي ولإجازة التفرغ العلمي، واعتمد وثيقة الاقتباس والأصالة العلمية كمتطلب عام لجميع طلاب الدراسات العليا.وأوضح أمين مجلس جامعة الطائف الدكتور فهد الطريسي، أن قرارات مجلس جامعة الطائف تضمنت اعتماد 22 برنامجًا للماجستير المهني، في تخصصات: الفقه، والدراسات القرآنية المعاصرة، والقراءات، والقانون، وهندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وتمريض الطوارئ والكوارث، وتقنيات التعليم، وإدارة الأعمال التنفيذي، والتعليم الطبي.وبيّن أن التخصصات المعتمدة شملت تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، والتحليل الإحصائي للبيانات، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والضوئيات الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وعلوم الويب، والإرشاد النفسي، وعلم نفس النمو، والقياس والتقويم، وعلم نفس النمو التربوي، والترجمة.وحول المجلس الاستشاري الدولي للجامعة، ذكر أمين المجلس الدكتور الطريسي أن المجلس سيضم نخبة من الخبراء والاستشاريين السعوديين والدوليين المتميزين علميًا وعمليًا في مجالات عدة رئيسة، اتساقًا مع تبني الجامعة نمط الجامعة التعليمية التي تعمل على تجهيز وإعداد القوى البشرية المؤهلة بكفاءة، والارتقاء بالجوانب الأكاديمية والبحثية، إذ يعد تشكيل المجلس ترجمة تطبيقية لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في التعليم.وبيّن أمين مجلس جامعة الطائف أن المجلس الاستشاري الدولي سيقدم الأفكار والرؤى والمشورة لمدير الجامعة ولقياداتها العليا، بعد دراسة الموضوعات ذات الطبيعة الإستراتيجية المهمة التي تحال إليه، وما يخص التنمية الأكاديمية الشاملة والتخطيط الإستراتيجي لمشاريع الجامعة الحالية والمستقبلية كافة.وأضاف الدكتور الطريسي أن المجلس سيعمل كذلك على مراجعة واقتراح التوصيات لجميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، والمشاركة في الخطة الإستراتيجية للجامعة، وكذلك في تقويم البرامج الأكاديمية والأنظمة الإدارية.ونوه الطريسي فيما يتعلق بموافقة مجلس جامعة الطائف على إعادة هيكلة كلية المجتمع تحت مسمى "كلية الدراسات التطبيقية، إن هذا القرار يأتي انطلاقًا من سعي جامعة الطائف بدعم من مديرها، لتطوير كلية المجتمع وإعادة هيكلتها وصياغة برامج مهنية متميزة مهيأة للحصول على الرخص المهنية العالمية، وتنفيذًا لتوجيه مدير الجامعة بتشكيل لجنة عليا لذلك".ولفت إلى أن من فوائد إعادة هيكلة كلية المجتمع إعادة هيكلة التخصصات والبرامج القائمة حاليًا من خلال الأقسام المقترحة بما يتوافق مع مشروع التحول البرامجي، وضمان عمليات التطوير والتوسع المستقبلي في إضافة تخصصات وبرامج جديدة مبتكرة وغير متكررة في ضوء حاجة المجتمع.// انتهى //22:40ت م0329