ضباء 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسدشن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم، مهرجان " موج وزهر " في نسخته الثالثة، الذي تنظمه بلدية المحافظة في الوجهة البحرية بمنتزه الأمير فهد بن سلطان، بحضور رئيس بلدية ضباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان، ومديري الإدارات الحكومية وأهالي وزوار المحافظة.وتجول محافظ ضباء والحضور في المهرجان الذي يستمر أسبوعين وأطلع على أركانه وأجنحة التي تشارك بها الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الأسر المنتجة ومعرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، وعروض للفرق الشعبية، ومواقع خصصت للألعاب المائية والكهربائية للأطفال.// انتهى //22:44ت م0330