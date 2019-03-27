الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسغرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الهلال (80,000) ريال، بعد إلقاء الجماهير الأدوات تجاه الملعب عقب مباراة أحد التي تعادل فيها الفريقان.وفرضت اللجنة غرامة على رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، قدرها (600,000) ريال، بعد تصريحات تليفزيونية له، عدت بمثابة إهانة للاتحاد السعودي لكرة القدم وتشكل إثارة للرأي العام .وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل (110,000) ريال، بسبب تغريده له بعد حوار تليفزيوني لرئيس نادي النصر، وهو ما اعتبرته اللجنة خروجًا عن الروح الرياضية ومخالفة تتنافى مع الأخلاق الرياضية ، كما فرضت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة قدرها(110,000) ريال على رئيس نادي الشباب خالد البلطان بسبب تصريحات اعتبرتها اللجنة خروجًا عن الروح الرياضية وفيها إثارة للرأي العام .// انتهى //22:45ت م0331