أبها 19 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، فعاليات مؤتمر "مبادرات البحث والتطوير وأثرها في رفع جودة وكفاءة وفاعلية البحث العلمي في الجامعات السعودية والمساهمة في التنمية الاقتصادية"، الذي تنظمه عمادة البحث العلمي في فندق قصر أبها لمدة يومين.وأكد معالي مدير الجامعة المشرف العام على المؤتمر في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن المملكة تدرك أهمية البحث العلمي في دفع عجلة التنمية، وتؤمن بدور الجامعات المحوري وهي أهم مراكز البحوث وأقدرها على تحقيق المنهج البحثي العلمي الذي يحقق مخرجات ونتائج علمية وبحثية دقيقة وعالية القيمة.وأشار إلى أن من أحدث الجهود التي بذلتها الدولة في هذا المجال ما شهده الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم قبل عدة أيام من تطوير تم فيه استحداث منصب نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، إضافة إلى تدشين وزارة التعليم العام الماضي سلسلة من المبادرات التحولية لتحقيق الأهداف التي حددتها رؤية المملكة 2030، بواقع 24 مبادرة، نفذ جزء منها في الجامعات السعودية ومراكز البحوث التابعة لها .بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً تعريفيًا عن المؤتمر، ثم ألقى المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق كلمة المشاركين، أوضح فيها بعض ملامح خطط الوزارة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويدعم ويعزز البحث العلمي.وفي ختام الحفل كرم معالي مدير جامعة الملك خالد المشاركين في المؤتمر، ثم استؤنفت الجلسات العلمية للمؤتمر.// انتهى //22:49ت م0332