عمّان 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة أن الاتحاد سيكثف جهوده لأجل تنسيق موقف موحد خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الشهر المقبل.وأكد خلال سلسلة لقاءات منفصلة اليوم، مع سفراء بنما، والتشيك، والمكسيك، وقبرص، لدى الأردن، أن العالم يقف اليوم أمام حالة من الظلم التي لا تحتاج إلى مزيد من الشواهد على غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية.وأضاف " إن العالم عليه أن ينحاز إلى العدالة وقيم الحق، وأن تكون قوى العالم المؤثرة منسجمة مع مبادئها التي تنادي بها في الدعوة للعدالة وتحقيق الأمن والسلم، بينما تدفع بعض تلك القوى إلى تغذية الصراعات في المنطقة عبر الوقوف إلى جانب المحتل".// انتهى //22:53ت م0333