حائل 20 رجب 1440 هالموافق 27 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بمكتب سموه في الإمارة اليوم رئيس جمعية حائل الخضراء عبدالله بن عبدالعزيز الجلعود وعضو الجمعية مدلول بن ضحوي المهيني، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن عبدالعزيز اليحيى.وفي بداية اللقاء تحدث الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عن المنطقة وتضاريسها ومواقعها السياحية والبرية الجاذبة، وأهمية الحفاظ على البيئة ودعم المبادرات المتميزة، ومنها ماتقوم به جمعية حائل الخضراء والإدارات ذات العلاقة بالمنطقة، وتعاون وتكاتف أهالي المنطقة في هذا المجال.وأشاد سموه بجهود عضو الجمعية مدلول المهيني في مجال التشجير وكذلك نظافة الأودية والمواقع البرية، في مشار والمواقع المجاورة للطريق الدائري وكذلك بعض المواقع على طريق حائل جبة.وفي ختام اللقاء كرم نائب أمير منطقة حائل، عضو الجمعية مدلول المهيني نظير جهوده المقدرة من الجميع، معربًا عن شكره له ولزملائه، حاثًا على الاقتداء بهذه النماذج المضيئة بعطائها وإخلاصها لوطنها ومجتمعها.// انتهى //22:59ت م0335