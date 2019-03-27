الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسوقعت المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية ، اليوم بمقر إدارة سجن محافظة الإحساء ، مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة بين الجانبين لنشر ثقافة العمل الحر والإدارة المالية .وعلى هامش توقيع المذكرة نظم بنك التنمية الاجتماعية محاضرة بعنوان "ثقافة العمل الحر" وذلك في قاعة جامعة الملك فيصل بسجن محافظة الأحساء، بحضور 55 نزيلًا.// انتهى //23:09ت م0336