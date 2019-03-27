اقتصادي / سجون الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية يوقعان مذكرة تفاهم
الأربعاء 1440/7/20 هـ الموافق 2019/03/27 م واس
الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
وقعت المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية وبنك التنمية الاجتماعية ، اليوم بمقر إدارة سجن محافظة الإحساء ، مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة بين الجانبين لنشر ثقافة العمل الحر والإدارة المالية .
وعلى هامش توقيع المذكرة نظم بنك التنمية الاجتماعية محاضرة بعنوان "ثقافة العمل الحر" وذلك في قاعة جامعة الملك فيصل بسجن محافظة الأحساء، بحضور 55 نزيلًا.
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23:09ت م
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