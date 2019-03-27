جدة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساختتمت مساء اليوم جلسات وورش عمل ملتقى الامتياز التجاري الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بفندق الريتز كارلتون بجدة، بتوقيع 20 اتفاقية وصفقات استثمارية فيما قطعت العديد من الشركات الدولية والمحلية وبعض المستثمرين شوطًا كبيرًا في المفاوضات لإبرام صفقات استثمارية مماثلة خلال الفترة المقبلة.وواصل الملتقى في يومه الثالث والأخير العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي استعرضت أهمية الاستثمار من خلال الامتياز التجاري، حيث تنوعت عناوين تلك الجلسات ما بين التعريف بخدمات منشآت في قطاع الامتياز التجاري، والامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، ودور مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة، وصناعة علامة تجارية سعودية في قطاع الامتياز التجاري، بالإضافة إلى الجوانب القانونية في الامتياز التجاري.وركّزت ورش العمل المقدمة لزوار الملتقى على تطوير الثقافة الاستثمارية لأصحاب الأعمال لدعم التحول للامتياز التجاري، وكيفية صناعة علامة امتياز تجاري منافسة، وكذلك توجيه المستثمرين في القطاعات بكافة أنواعها في طرق الحصول على امتياز تجاري ما بين الدولي والمحلي.وأبدى ممثلو الشركات الدولية المشاركة في ختام الملتقى رضاهم عمّا شاهدوه من اهتمام كبير من المستثمرين السعوديين للحصول على الامتياز التجاري لتلك الشركات، مؤكدين على أهمية دخولهم للسوق السعودي خلال الفترة المقبلة، والذي يعد من أبرز الأسواق الاقتصادية في المنطقة، في ظل ما سخرته رؤية المملكة 2030 من برامج ومبادرات وتسهيلات داعمة لدخول الاستثمار الأجنبي للسوق السعودي.وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد أن النتائج التي تحققت خلال الملتقى تمثل دليلًا على أهمية هذا القطاع التجاري الحيوي، إضافة إلى الاهتمام اللافت من الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودي من خلال الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن نظام الامتياز التجاري وصل إلى مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم اعتماده قريبًا، الذي يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.وقدم المهندس الرشيد شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على رعايتهم ودعمهم غير المحدود لإقامة الملتقى في المنطقة، الذي يعد أكبر ملتقى في الشرق الأوسط من حيث عدد العلامات التجارية المشاركة.// انتهى //23:12ت م0338