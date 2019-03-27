جدة 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم في جدة برئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق علي الغانم.كما التقى معالي الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ، برئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبد الله زينل.وجرى خلال اللقائين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أهم الموضوعات التي ستناقش في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد بقصر الضيافة بجدة غداً.// انتهى //23:16ت م0339