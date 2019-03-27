الدمام 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش اليوم، بممثلي المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك بمقر مكتب تعاوني الراكة.وناقش الشيخ الدويش خلال اللقاء استعدادات الفرع لعقد ملتقى واجب المكاتب التعاونية بالمنطقة الشرقية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحصين المجتمع من أفكار المنحرفة ( تحصين وتطوير ) الذي سيعقد في الـ 9 من شهر شعبان المقبل، وسبل تطوير البرامج التوعوية للأمن الفكري التي تنفذها المكاتب، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني للرقي بهذه البرامج وجميع نشاطات المكاتب الأخرى.// انتهى//23:53ت م0342