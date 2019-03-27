الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسثمنت الهيئة العامة للاستثمار قرار مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وعدت تدشينها خطوة متقدمة على صعيد تعزيز الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد، الذي يعد واحداً من أهم تسعة قطاعات مستهدفة في استراتيجية جذب الاستثمار إلى المملكة.وكشف وكيل المحافظ للتسويق والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار خالد طاش على هامش حفل إعلان وزارة الثقافة لرؤيتها وتوجهاتها مساء اليوم ، أن الهيئة لا تنظر فقط إلى الثقافة كقطاع واعد لتعزيز وجذب الاستثمارات فيه، بل باتت تعتمد الثقافة كعنصر رئيس في تسويق الفرص الاستثمارية للعالم، لافتاً إلى أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للثقافة هو تتويج لهويتنا الثقافية في المحافل الخارجية واللقاءات الدولية، وعاملا مهماً في تواصلنا مع الخارج.وأوضح خالد طاش أن الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت في استراتيجيتها التسويقية والاتصالية الخارجية العامل الثقافي كممكن رئيسي لجذب الاستثمار في كل القطاعات، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونناً كبيراً مع وزارة الثقافة فيما يخص تفعيل الهوية الوطنية الاستثمارية "استثمر في السعودية" والتي تعد إحدى مبادرات التحول الوطني، بهدف توحيد الرسائل والجهود التسويقية والإعلامية بما يعزز من صورة المملكة دولياً.// انتهى //23:59ت م0344