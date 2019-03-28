القريات 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسكرمت إدارة التعليم بمحافظة القريات الطلاب المتأهلين للمراحل النهائية من مسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ للعام الدراسي1440هـ , بحضور أولياء أمور الطلاب.وكرم مدير الإشراف التربوي بالإدارة عادل بن منير الزايدي ، الطلاب المتأهلين وهم خالد ضيف الله المشيطي العنزي، وزياد جمعة قريمي العنزي، معربًا عن شكره للهيئة التعليمية بمدرسة الطالبين ، على ما يقدمونه من جهود في دعم الطلاب وتوفير السبل كافة لتمثيل إدارة التعليم في محافظة القريات بالصورة المشرفة.وأكد الزايدي أن إدارة التعليم تسعى في تعزيز العلاقة بين الأسرة والمدرسة ، مشيرًا إلى أنه ما شهدناه اليوم هو نموذجًا لهذه العلاقة التي كان لها دور في تحقيق هذا الإنجاز، داعيًا الله بالتوفيق لجميع الطلاب.//انتهى//00:02ت م0345