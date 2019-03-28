ثقافي / تعليم القريات يكرم الطلاب المتأهلين لنهائي مسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ
الخميس 1440/7/21 هـ الموافق 2019/03/28 م واس
القريات 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
كرمت إدارة التعليم بمحافظة القريات الطلاب المتأهلين للمراحل النهائية من مسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ للعام الدراسي1440هـ , بحضور أولياء أمور الطلاب.
وكرم مدير الإشراف التربوي بالإدارة عادل بن منير الزايدي ، الطلاب المتأهلين وهم خالد ضيف الله المشيطي العنزي، وزياد جمعة قريمي العنزي، معربًا عن شكره للهيئة التعليمية بمدرسة الطالبين ، على ما يقدمونه من جهود في دعم الطلاب وتوفير السبل كافة لتمثيل إدارة التعليم في محافظة القريات بالصورة المشرفة.
وأكد الزايدي أن إدارة التعليم تسعى في تعزيز العلاقة بين الأسرة والمدرسة ، مشيرًا إلى أنه ما شهدناه اليوم هو نموذجًا لهذه العلاقة التي كان لها دور في تحقيق هذا الإنجاز، داعيًا الله بالتوفيق لجميع الطلاب.
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