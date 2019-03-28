نيويورك 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واستراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم مع هبوط عوائد السندات الأمريكية مجددًا واستمرار التقلبات في منحنى العائد وهو ما يذكي القلق بشأن النمو.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 32.21 نقطة، أو 0.13 في المئة، إلى 25625.52 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 13.09 نقطة، أو 0.46 في المئة، ليغلق عند 2805.37 نقطة، كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 48.15 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 7643.38 نقطة.// انتهى //00:07ت م0346