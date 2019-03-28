القاهرة 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسأكد وزير الخارجية المصري خلال مباحثاته بواشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على الموقف المصري، من اعتبار الجولان أرضًا عربية محتلة.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم، أن المباحثات تركزت على الأزمات المختلفة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تناول الوزير شكري حتمية التوصل لحل لهذه القضية المركزية، تقوم على أساس حل الدولتيّن وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأشار إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى سبل دعم التشاور الثنائي مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة، خاصةً في سوريا واليمن وليبيا.// انتهى //00:18ت م0347