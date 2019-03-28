الرياض 20 رجب 1440هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد عضو مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة الفيصل أن الجامعة تبحث حالياً فكرة فتح تخصصات جديدة لخدمة العملية التنموية ، منوهًا بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.جاء ذلك خلال رعاية سموه مساء اليوم حفل تخريج 59 طالبة و85 طالبًا من كلية الهندسة والعلوم بجامعة الفيصل الذي أقيم بمقر الجامعة بالرياض.وأشار سموه إلى أن سر تميز جامعة الفيصل جاء بعد - توفيق الله - ثم دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي المهم وللمسؤولين بالجامعة، وقال سموه:" جامعة الفيصل محورها الأول الطالب ، والجامعة تقوم على ثلاث ركائز هي الدين والعلم والعمل.وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدئ بمسيرة أعضاء هيئة التدريس, ثم مسيرة الخريجات والخريجين.بعد ذلك ألقى مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع كلمة أشار فيها إلى الأرقام التي حصدتها الجامعة في مؤشرات (التنافسية) المختلفة، التي وضعتها في المكان اللائق الذي تستحقه على المستويين الوطني والاقليمي.وأوضح أن مؤشرات خريجي هذه الجامعة، لا زالت، تحصد أرقامًا متميزة في صدارة المؤشر الوطني لاختبارات وقياسات الهيئات المتخصصة، حيث حقق تخصص علوم الحياة المركز الأول على المستوى العربي، بينما احتلت الجامعة المركز الثاني عربيًا ووطنيًا وفق تصنيف التايمز العالمي ، كما سُجل للجامعة العديد من براءات الاختراع, إضافة إلى المشاريع البحثية والمشاركات الدولية.عقب ذلك، ألقيت كلمة الخريجين والخريجات، ثم ألقى الخريجون القسم، وتم تكريم المتفوقين والمتفوقات من سمو راعي الحفل.// انتهى //00:20ت م0348