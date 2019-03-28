ظهران الجنوب 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واساختتمت إدارة تعليم سراة عبيدة مساء اليوم فعاليات ملتقى النشاط الطلابي الرابع تحت شعار "على الحدود..كلنا جنود"، بحضور محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور ملفي العتيبي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرأن الكريم ثم ألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها ضيوف الملتقى من جميع الإدارات التعليمية بالمملكة المشاركة في الملتقى ، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على رعايته للحفل ، داعيًا الله أن يوفق الجنود المرابطين على الحدود وأن يحفظهم من كل مكروه وأن يكلل جهودهم بالنصر القريب بإذن الله.وفي ختام الحفل الذي تضمن عدد من الكلمات والفقرات الإنشادية ، تسلم أبناء شهداء الواجب هدايا تقديرية ، كما تم تكريم عدد من الجنود المصابين بالحد الجنوبي و الراعاه الرسمين للملتقى.//انتهى//00:48ت م0349