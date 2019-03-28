الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسيرأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية يوم غد بالجمهورية التونسية؛ في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة في دورتها العادية الثلاثين في تونس.وأشار معالي وزير المالية إلى فحوى المقترح السعودي بدمج القمتين يتضمن دمج (القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية) مع (القمة العربية العادية)؛ عندما تتزامن القمتان في عام واحد، مع إعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي مساحة أكبر في القمة العادية وأن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته 151 الماضية قرر رفع المقترح لاعتماده خلال القمة العربية الـ30 التي تستضيفها الجمهورية التونسية الشقيقة نهاية الشهر الجاري.وأوضح أن من شأن هذا الدمج إعطاء المزيد من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والمتابعة السنوية لما يُتخذ من قرارات في هذا الشأن، وللإبقاء على الزخم العربي الذي تحقق بشأن استحداث فكرة عقد قمم نوعية تُخصص للشؤون التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعود بالأثر الإيجابي على الشعوب العربية، وبما يسهم في الدفع قُدُماً نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن العربي، كما يهدف كذلك إلى توفير الجهود والموارد المالية المترتبة على انعقاد القمم العربية بصفة عامة، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها بعض الدول الأعضاء ، ومراعاة صعوبة عقد قمتين في سنة واحدة.وبيَن معالي الأستاذ الجدعان أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انعقد أمس الثلاثاء على مستوى كبار المسؤولين، فيما سيعقد اجتماعه على المستوى الوزاري يوم غد الخميس، ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من البنود المطروحة على جدول أعماله ليقرر ما يرفع منها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية يوم الأحد 31 مارس.وبين معاليه أن جدول أعمال المجلس يشمل على عدد من البنود المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك منها: تقرير عن متابعة تنفيذ قرارات القمة الماضية ، والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لكبار السن، وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى الإرهاب، ووضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات والمليشيات الإرهابية، إضافة إلى ما يُستجد من أعمال.ومن المنتظر أن يلقي معالي وزير المالية كلمة المملكة العربية السعودية في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس بوصفها رئيسة القمة العربية السابقة، كما سيلقي معالي وزير التجارة التونسي عقب ذلك كلمة الجمهورية التونسية بوصفها رئيسة القمة الحالية في دورتها الحالية.يذكر أنه سيحضر القمة العربية الـ30 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين.واستضافت المملكة القمة العربية السابقة في دورتها الـ29 ، التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في كلمته الافتتاحية (قمة القدس)، معلناً تبرع المملكة بـ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما صدر عن القمة الـ29 عدد من القرارات المهمة، منها ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.// انتهى //01:46ت م0352