عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/7/21 هـ الموافق 2019/03/28 م واس
الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء الأردني
ولي العهد يستعرض تطورات الأحداث الليبية مع المشير خليفة حفتر
فيصل بن بندر يرعى الملتقى الأول لمراكز ضيافة الأطفال
أمير المدينة يلتقي أهالي بدر ويرأس المجلس المحلي
فيصل بن مشعل: رعاية المواطن نهج ملوكنا
توقيع اتفاقية تنفيذ مطار القنفذة بـ840 مليون ريال
أمير الشمالية يتسلم تقرير الأداء الأمني للشرطة
أمير الجوف يبحث دعم التوظيف في المنطقة
عبدالله بن بندر يزور لواء تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي
تهديد حوثي مستمر للملاحة الدولية
التجـمع الوطـني الجـزائري يوصـي باستـقالة بوتـفليقة ـ
الإرياني: عاصفة الحزم أنقذت اليمن من انهيار شامل
أربعة أعوام بلا كلل ولا ملل.. «الرياض» تستعرض الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل (5-2)
"مسام" ينتزع 1,396 لغماً خلال الأسبوع الثالث من مارس
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