الرياض 20 رجب 1440 هـ الموافق 27 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء الأردنيولي العهد يستعرض تطورات الأحداث الليبية مع المشير خليفة حفترفيصل بن بندر يرعى الملتقى الأول لمراكز ضيافة الأطفالأمير المدينة يلتقي أهالي بدر ويرأس المجلس المحليفيصل بن مشعل: رعاية المواطن نهج ملوكناتوقيع اتفاقية تنفيذ مطار القنفذة بـ840 مليون ريالأمير الشمالية يتسلم تقرير الأداء الأمني للشرطةأمير الجوف يبحث دعم التوظيف في المنطقةعبدالله بن بندر يزور لواء تركي بن عبدالعزيز الأول الآليتهديد حوثي مستمر للملاحة الدوليةالتجـمع الوطـني الجـزائري يوصـي باستـقالة بوتـفليقة ـالإرياني: عاصفة الحزم أنقذت اليمن من انهيار شاملأربعة أعوام بلا كلل ولا ملل.. «الرياض» تستعرض الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم وإعادة الأمل (5-2)"مسام" ينتزع 1,396 لغماً خلال الأسبوع الثالث من مارس// يتبع //06:13ت م0003