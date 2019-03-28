الباحة 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسكرّمت شرطة منطقة الباحة أمس، عدداً من موظفيها المحالين للتقاعد لهذا العام، بحضور مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي.وأكد العميد الحربي في كلمته خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أن المحتفى بهم تشرفوا بخدمة الدين ثم الملك والوطن كلٌ من موقعه ومكانه، منوهاً بالأثر القيادي والمنهجي في عملهم الذي أمضوا سنوات طويلة في الخدمة, إضافةً لحرصهم على أداء الرسالة المنوطة بهم في كل أمانة وإخلاص، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم القادمة، وأنهم سيظلون من رجال الأمن الذين يفخر بهم الوطن ويستفاد من خبراتهم في المجال الأمني.وأشار إلى أن التقاعد لا يعني التوقف عن العطاء أو تعطل النشاط، ولكنه يمثل فرصة للانتقال للعطاء في مجالات الحياة المختلفة، بما يملكه الإنسان من قدرات وخبرات ما يمكنه من النجاح, متمنياً للمتقاعدين الصحة والعافية والتوفيق في محطات حياتهم المقبلة، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .بعد ذلك توالت فقرات الحفل من القصائد الشعرية وكلمة المتقاعدين، فيما شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن سيرة المحتفى بهم.وفي ختام الحفل قام مدير شرطة الباحة بتوزيع الهدايا والدروع للمتقاعدين، وتكريم المشاركين في تنظيم الحفل.// انتهى //11:00ت م0024