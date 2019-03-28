إسلام آباد 21 رجب 1440 هـ الموافق 28 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم استنكار باكستان لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، ومطالبتها من مجلس الأمن الدولي بإدراك الوضع واتخاذ الخطوات وفقا لميثاق الأمم المتحدة لتجنب الآثار السلبية لهذا القرار على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.واهتمت بتوضيح وزارة الخارجية الباكستانية أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء عمران خان حول تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان أُسيء تفسيرها في الإعلام.وسلطت الضوء على إطلاق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان برنامجاً وطنياً للقضاء على الفقر في البلاد.وتطرقت إلى مراجعة القيادة السياسية والعسكرية الوضع الأمني الراهن في البلاد والتحديات الإقليمية والداخلية التي تواجهها باكستان.وأشارت إلى تحقيق مؤشر الأسهم الباكستانية ارتفاعاً قياسياً أمس متأثراً بتوقعات تحسن الاقتصاد الوطني.وأخبرت عن عزم شركة استرالية الاستثمار في قطاع المزارع والأمن الغذائي في باكستان بقيمة مليار دولار.// انتهى //11:09ت م0026